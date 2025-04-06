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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» выиграл 12 матчей подряд и обновил клубный рекорд. Команда Монтгомери не претендует на рекорд лиги – осталось всего 4 игры в регулярке

«Блюз» обыграли «Колорадо» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 93 очка в 78 играх и занимает 1-е место в зоне wild card Западной конференции.

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