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Глава Минтруда РФ рассказал о системе заочного установления инвалидности

Глава Минтруда РФ рассказал о системе заочного установления инвалидности

С 1 июля в России начала работу система заочного установления инвалидности. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это стало продолжением временных правил, действовавших с 2020 года из-за пандемии, передает «Российская газета».

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