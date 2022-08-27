Глава Минтруда РФ рассказал о системе заочного установления инвалидности

С 1 июля в России начала работу система заочного установления инвалидности. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это стало продолжением временных правил, действовавших с 2020 года из-за пандемии, передает «Российская газета».
С 1 июля в России начала работу система заочного установления инвалидности. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, это стало продолжением временных правил, действовавших с 2020 года из-за пандемии, передает «Российская газета».
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