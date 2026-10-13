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Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине

Песков прокомментировал сообщения о мирном плане США и ЕС по Украине

В Кремле видели сообщения СМИ о подготовке США и Европой мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, но никаких официальных сигналов не получали.

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