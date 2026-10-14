Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» заявил, что у Алексея Ребко есть хорошие шансы продолжить работу с командой в качестве главного тренера.
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