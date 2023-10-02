"Известия": Хорватия и Франция присоединились к запрету на въезд авто из России

Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгению Шмидту.
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