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Суд потребовал вернуть в госсобственность землю на острое Поджабный

Суд потребовал вернуть в госсобственность землю на острое Поджабный

Ранее с соответствующим иском в Самарский районный суд обратилась Генеральная прокуратура.Как уже сообщалось, земельные участке на острове Поджабный, который входит в границы городского округа Самара, были выведены из государственной собственность через схему, в которой были задействованы бизнес-структуры, близкие экс-председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову.

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