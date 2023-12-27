Суд потребовал вернуть в госсобственность землю на острое Поджабный

Ранее с соответствующим иском в Самарский районный суд обратилась Генеральная прокуратура.Как уже сообщалось, земельные участке на острове Поджабный, который входит в границы городского округа Самара, были выведены из государственной собственность через схему, в которой были задействованы бизнес-структуры, близкие экс-председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову.