ПО СИГНАЛУ "ЗЕЛЁНЫЕ" ЗЕКИ СБЕГУТ И ВЗОРВУТ РОССИЮ: ОТКРОВЕНИЯ СОТРУДНИКА ФСИН О ТЮРЕМНЫХ ЯЧЕЙКАХ ТЕРРОРИСТОВ Боевикам, устроившим побег с захватом заложников в ростовском СИЗО, помогал "крот", засевший в самом следственном изоляторе: предатель затесался среди сотрудников централа.