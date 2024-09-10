"Взрывы загремят от Петербурга до Камчатки": Киев договорился с исламистами. Мигранты будут запускать дроны из соседних дворов

Лия Гарифулина Гуркина

Всё к этому и идёт, к сожалению. Госдуме надо по быстрей шевелиться, а не спать на ходу. В срочном порядке принимать законы по мигрантскому беспределу. И как можно большее их количество отправить в кишлаки.