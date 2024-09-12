"Виды круче, чем в Альпах". Светлаков купил на Алтае землю для строительства коттеджа

Актер отметил, что перед покупкой объехал самые красивые места в Республике Алтай Российский актер, юморист Сергей Светлаков купил в Республике Алтай землю для строительства коттеджа, пишет "Алтайский портал недвижимости".
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