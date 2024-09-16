Врач Серяков: мутации в генах BRCA1 и BRCA2 повышают риск развития рака груди

В случае с раком молочной железы наследственный фактор играет одну из ключевых ролей. Около 10% этого онкозаболевания связаны с плохой генетикой, чаще всего с мутацией в генах BRCA1 и BRCA2, рассказал "Газете.
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