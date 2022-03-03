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НХЛ. «Рейнджерс» забили 5 голов «Сент-Луису», «Торонто» проиграл «Баффало», «Даллас» одолел «Лос-Анджелес»

«Рейнджерс» взяли верх над «Сент-Луисом» (5:3) в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Торонто» проиграл «Баффало» (1:5), «Даллас» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» (4:3).

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