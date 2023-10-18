Карпин отреагировал на критику Быстрова, назвавшего игру сборной России «ужасной»

Валерий Карпин признался, что не отслеживает в СМИ высказывания о сборной России. Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на порцию критики, которая вылилась на национальную команду после игры с Кенией.
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