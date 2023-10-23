Русская армия разгромила объекты ВСУ в Херсоне

ВКС России обстреляла предприятие в Днепровском районе оккупированного города.Жители оккупированного Херсона сообщают, что минувшей ночью русские войска нанесли удар по одному из предприятий в Днепровском районе города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии