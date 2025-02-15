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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летний хавбек академии «Баварии» Каишвили о цели на 2025-й: «Получить российский паспорт. Маму никогда не видел, папа умер, когда мне было 8»

— Как оценишь шансы сыграть за главную команду в 2025 году? — Я принимаю любой вызов. Конечно, в «Баварии» большая конкуренция — это все же мировой гранд.

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