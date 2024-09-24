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Регоператоры и муниципалитеты смогут обсудить вопросы вывоза отходов онлайн

Регоператоры и муниципалитеты смогут обсудить вопросы вывоза отходов онлайн

Российский экологический оператор добавил в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) новые модули, которые позволят эффективно координировать работу между всеми участниками отрасли обращения с ТКО в России.

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