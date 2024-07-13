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Байден держится молодцом. Подумаешь, Зелю назвал Путиным, а Камалу Харрис - Трампом

Байден держится молодцом. Подумаешь, Зелю назвал Путиным, а Камалу Харрис - Трампом

Очень любопытно получается - если СМИ откровенно проправительственное, они с пеной у рта, до последнего, будут доказывать, что их президент - молодец.

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Комментарии
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Eduard
Такого&quot;молодца&quot; бы под венец!
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4 час.
Eduard
Доктор:&quot;Клиент скорее мертв,чем жив!&quot;.Байден:&quot;Доктор я жив&quot;! Доктор:&quot;Пациент,мне лучше знать!
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4 час.
Eduard
Подумаешь &quot;хрен&quot; с &quot;пальцем&quot; путает,да какая разница?
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4 час.

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