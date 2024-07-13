Байден держится молодцом. Подумаешь, Зелю назвал Путиным, а Камалу Харрис - Трампом

Очень любопытно получается - если СМИ откровенно проправительственное, они с пеной у рта, до последнего, будут доказывать, что их президент - молодец.
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