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Захарова о Грайнер: «Если гражданку США взяли из-за провоза наркотиков, это должно соизмеряться с российскими законами, а не с принимаемыми в Вашингтоне»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой США из-за Бриттни Грайнер.

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