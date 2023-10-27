Сергей Нарышкин: СВР в настоящем, прошлом и будущем

Сегодня главе Службы внешней разведки (СВР) России Сергею Нарышкину исполняется 69 лет. Несмотря на закрытость службы, Нарышкин остается одним из немногих руководителей такого профиля, кто не отказывается общаться с прессой.
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