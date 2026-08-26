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Стратегическое решение: Vision Marine Technologies консолидирует листинг на бирже Nasdaq

Стратегическое решение: Vision Marine Technologies консолидирует листинг на бирже Nasdaq

Канадская компания Vision Marine Technologies Inc., разрабатывающая инновационные морские электрические технологии, объявила о добровольном делистинге своих обыкновенных акций с канадской биржи TSX Venture Exchange (TSXV).

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