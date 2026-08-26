Стратегическое решение: Vision Marine Technologies консолидирует листинг на бирже Nasdaq

Канадская компания Vision Marine Technologies Inc., разрабатывающая инновационные морские электрические технологии, объявила о добровольном делистинге своих обыкновенных акций с канадской биржи TSX Venture Exchange (TSXV).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии