Ripple борется с претензиями SEC и их влиянием на рыночную стоимость монеты XRP

Команда юристов Ripple недавно опровергла существенный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая предложила штраф в размере 2 миллиардов долларов, что вызвало споры о его потенциальном влиянии на цены монет XRP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии