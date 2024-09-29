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Сергей Гармаш оправдался за съемки в рекламе: «В театре артист на хорошую квартиру не заработает»

Сергей Гармаш оправдался за съемки в рекламе: «В театре артист на хорошую квартиру не заработает»

Несколько лет назад Сергей Гармаш стал лицом известного коммерческого банка. Съемки в рекламе принесли артисту почти 100 миллионов рублей.

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