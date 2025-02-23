Не только кислые щи, но и экстравагантные блюда: чем удивляли и кормили Екатерину Великую отразили в фильме про императрицу Ольга БезродняяФильм «Екатерина Великая» стал не только биографическим, но и эмоциональным произведением, а рестораторы решили перенести королевское меню в жизнь, и попробовать его вкусы.