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Не только кислые щи, но и экстравагантные блюда: чем удивляли и кормили Екатерину Великую отразили в фильме про императрицу

Не только кислые щи, но и экстравагантные блюда: чем удивляли и кормили Екатерину Великую отразили в фильме про императрицу

Не только кислые щи, но и экстравагантные блюда: чем удивляли и кормили Екатерину Великую отразили в фильме про императрицу Ольга БезродняяФильм «Екатерина Великая» стал не только биографическим, но и эмоциональным произведением, а рестораторы решили перенести королевское меню в жизнь, и попробовать его вкусы.

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