Сальдо: ПВО сбивает ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста

Российская система противовоздушной обороны успешно перехватывает ракеты ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
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