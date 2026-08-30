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Газета.ру

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Полиция Ишима объявила в розыск пропавшего с автоматом сотрудника Минобороны

Полиция Ишима объявила в розыск пропавшего с автоматом сотрудника Минобороны

В Тюмени объявили в розыск сотрудника Минобороны, который пропал вместе с автоматом. Соответствующую ориентировку опубликовал Telegram-канал «Новости Тюмени».

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