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Парламентская газета

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Матвиенко назвала Панаму надежным партнером России в Латинской Америке

Матвиенко назвала Панаму надежным партнером России в Латинской Америке

Панама является надежным партнером России в Латинской Америке, заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении главы Национальной ассамблеи республики Хайме Эдагрдо Варгаса Сентелью со 120-летием независимости государства.

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