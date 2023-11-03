Матвиенко назвала Панаму надежным партнером России в Латинской Америке

Панама является надежным партнером России в Латинской Америке, заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении главы Национальной ассамблеи республики Хайме Эдагрдо Варгаса Сентелью со 120-летием независимости государства.
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