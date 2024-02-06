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Депутат Белик назвал заявление Сунака о нападении России агрессивным невежеством

Депутат Белик назвал заявление Сунака о нападении России агрессивным невежеством

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал "агрессивным невежеством" слова премьера Британии Риши Сунака о возможном нападении России на Соединенное Королевство.

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