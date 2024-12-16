АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства

АО «Транснефть – Прикамье» вошло в число победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства «Бизнес делает добро-2024» среди предприятий и организаций Республики Татарстан.
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