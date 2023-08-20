Наука встала на паузу: крупная кибератака парализовала работу 10 телескопов в Чили и на Гавайях.

В начале августа на сеть телескопов в Чили и на Гавайях, которыми управляет координационный центр наземной астрономии NOIRLab Национального научного фонда США (NSF), была проведена кибератака.
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