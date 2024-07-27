Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Серебряков показал, как закладывал СВУ во внедорожник в Москве

Серебряков показал, как закладывал СВУ во внедорожник в Москве

Подозреваемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков в ходе следственных действий показал следователям, где он спрятал камеру для слежки и как закладывал самодельное взрывное устройство во внедорожник.

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