Перекрыли центр Москвы

Движение для автомобилистов закрыто, в частности, на Кремлевской набережной, Большом Каменном и Новоарбатском мостах, улицах Знаменке и Сретенке, а также на Ленинском проспекте по направлению в центр.
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