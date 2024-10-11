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Царьград

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Прокуратура выявила нарушения графика у всех 6 перевозчиков Владимира

Прокуратура выявила нарушения графика у всех 6 перевозчиков Владимира

Ни одна компания не выводит на маршруты больше 80% положенного подвижного состава.В прокуратуру Владимира вызвали руководителей всех шести компаний, которые занимаются перевозками пассажиров.

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