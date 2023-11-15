В Белоруссии появится детский реабилитационный центр для маленьких жителей Донбасса

Реабилитационный центр для детей Донбасса будет создан под Борисовым.При поддержке Александра Лукашенко и с участием волонтеров в бывшей усадьбе великих князей дома Романовых, расположенной под Борисовом, появится реабилитационный центр для детей Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии