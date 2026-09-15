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Суд приговорил блогера Сюткина к шести годам за фейки о ВС России

Суд приговорил блогера Сюткина к шести годам за фейки о ВС России

Зюзинский суд Москвы приговорил блогера Павла Сюткина к шести годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

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