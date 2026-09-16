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Говорит Европа ⚡

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Руслан Бортник: Антикоррупционная вертикаль в Украине отжимает власть

Руслан Бортник: Антикоррупционная вертикаль в Украине отжимает власть

Кто в Украине выигрывает от подозрения директору НАБУ? Почему отставка генпрокурора не остановила его атаку? Какая связь между судьями ВАКС и уклонением от мобилизации? И что станет с доверием к власти, если коррупционные дела не дойдут до суда? Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник ответил на вопросы зрителей и читателей.

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