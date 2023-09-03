АНТИРОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА ЗА РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ - ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

VG Vasily Golov Сергей Мардан! Что Вы хотели услышать от человека,изучающего США и Канаду? Что Вы хотели прочитать от 200 академиков РАН,призывающих "Нет войне"?Коллективный Запад запретил публикации ученых России в своих научных журналах.Надеюсь поняли, чем живут академики РАН.

Negnost Ros Такие америкооюбы должны сидеть в тюрьме. И кстати, какой вклад в науку он внёс за последние годы да и вообще? По ситуации на сегодня видно, что он очень плохо справлялся с задачами. Конфискация тут нужна. Всего имущества.