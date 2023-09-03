Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов опубликовал манифест не уступающий самым ярким энцикликам И.
АНТИРОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА ЗА РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ - ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Сергей Мардан! Что Вы хотели услышать от человека,изучающего США и Канаду? Что Вы хотели прочитать от 200 академиков РАН,призывающих "Нет войне"?Коллективный Запад запретил публикации ученых России в своих научных журналах.Надеюсь поняли, чем живут академики РАН.
Ответить
5 час.
Negnost Ros
Такие америкооюбы должны сидеть в тюрьме. И кстати, какой вклад в науку он внёс за последние годы да и вообще? По ситуации на сегодня видно, что он очень плохо справлялся с задачами. Конфискация тут нужна. Всего имущества.
Ответить
4 час.
Валерий Пашнин
Нет выжидать нам не надо. Надо всех таких вражин, уверен они все уже известны, как можно быстрее убирать туда куда укажет наш суд.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии