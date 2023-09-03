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АНТИРОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА ЗА РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ - ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

АНТИРОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА ЗА РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ - ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов опубликовал манифест не уступающий самым ярким энцикликам И.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сергей Мардан! Что Вы хотели услышать от человека,изучающего США и Канаду? Что Вы хотели прочитать от 200 академиков РАН,призывающих &quot;Нет войне&quot;?Коллективный Запад запретил публикации ученых России в своих научных журналах.Надеюсь поняли, чем живут академики РАН.
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5 час.
Negnost Ros
Такие америкооюбы должны сидеть в тюрьме. И кстати, какой вклад в науку он внёс за последние годы да и вообще? По ситуации на сегодня видно, что он очень плохо справлялся с задачами. Конфискация тут нужна. Всего имущества.
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4 час.
Валерий Пашнин
Нет выжидать нам не надо. Надо всех таких вражин, уверен они все уже известны,  как можно быстрее убирать туда куда укажет наш суд.
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4 час.

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