Лучше взять зонт: какая погода будет в Москве и области 22 сентября

Жителей Москвы и Подмосковья 22 сентября ждет облачная погода с прояснениями, однако возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах региона.
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