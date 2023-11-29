В Госдуме резко раскритиковали мигрантскую инициативу МВД России

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов выразил недоумение по поводу инициативы МВД РФ ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии