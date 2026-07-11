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Грузоперевозки ...

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Таможенная переработка товаров в России — условия и требования в 2026 году

Таможенная переработка товаров в России — условия и требования в 2026 году

Таможенная переработка товаров является одним из ключевых инструментов внешнеэкономической деятельности России, позволяя компаниям оптимизировать издержки, развивать производство и эффективно использовать международные цепочки поставок.

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