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Живая Кубань

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Водители устраивают скандалы на заправках в Ростовской области

Водители устраивают скандалы на заправках в Ростовской области

Водители устраивают скандалы на заправках в Ростовской областиЖителей Ростовской области предупреждают о возможных конфликтах на заправках, которые могут быть вызваны дефицитом бензина и отсутствием внятной информации для водителей.

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