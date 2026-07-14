Водители устраивают скандалы на заправках в Ростовской области

Водители устраивают скандалы на заправках в Ростовской областиЖителей Ростовской области предупреждают о возможных конфликтах на заправках, которые могут быть вызваны дефицитом бензина и отсутствием внятной информации для водителей.
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