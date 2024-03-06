В Госдуме громкий политический скандал. Депутаты требуют снять с выборов одного из кандидатов. Вскрылись неприятные факты

Ну зачем пятую колонну загонять в тёмные углы? Пусть вылезают и высовывают свои иудины рыла и высказывают власовские планы после захвата власти - а то как мы о них узнаем??))

Ирина Тетенко

Прокатился Славик по Россиюшке, как ветерок по полю ржи, всем нараздавал обещания новых дорогостоящих проектов, но нигде не поведал из каких источников обещаные миллиарды брать будет... Остаётся только руками развести - слов нет! Хлестаков отдыхает. Ну, а если катался на деньги Нечаева, то и без слов всё понятно - это давний враг страны. На платформе "Купи-продай" такую страну, как Россия не удержишь, куда лезет-то?