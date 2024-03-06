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  • Sergiy Che
    Ну зачем пятую колонну загонять в тёмные углы? Пусть вылезают и высовывают свои иудины рыла и высказывают власовские ...В Госдуме громкий...

В Госдуме громкий политический скандал. Депутаты требуют снять с выборов одного из кандидатов. Вскрылись неприятные факты

В Госдуме громкий политический скандал. Депутаты требуют снять с выборов одного из кандидатов. Вскрылись неприятные факты

Интересная жизнь с Vera Star Фото: duma.gov.ru Давненько в Госдуме не было дрязг и вот на днях разразился громкий политический скандал.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну зачем пятую колонну загонять в тёмные углы? Пусть вылезают и высовывают свои иудины рыла и высказывают власовские планы после захвата власти - а то как мы о них узнаем??))
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17 мин.
Александр Рус
Володин,давно пора!Там в вашем блядушнике много таких и чинуш по всей России....Издайте закон и помахаем кувалдометрами на славу....только работайте,падлы!
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14 мин.
Ирина Тетенко
Прокатился Славик по Россиюшке, как ветерок по полю ржи, всем нараздавал обещания новых дорогостоящих проектов, но нигде не поведал из каких источников обещаные миллиарды брать будет... Остаётся только руками развести - слов нет! Хлестаков отдыхает. Ну, а если катался на деньги Нечаева, то и без слов всё понятно - это давний враг страны. На платформе &quot;Купи-продай&quot; такую страну, как Россия  не удержишь, куда лезет-то?
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7 мин.

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