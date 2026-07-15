Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свобода, смех и джаз: чем удивит «Карандаш‑фест»‑2026 в Старице на берегу Волги

Свобода, смех и джаз: чем удивит «Карандаш‑фест»‑2026 в Старице на берегу Волги

«Карандаш‑фест»‑2026: Старица на два дня превратится в театр под открытым небом. 31 июля и 1 августа в Старице во второй раз пройдёт фестиваль «Карандаш‑фест», посвящённый легендарному клоуну Михаилу Румянцеву (Карандашу) — наставнику Юрия Никулина и настоящей легенде отечественной эстрады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии