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Закон, порядок, государство

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В ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск Днепр поразил гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области

В ходе контрбатарейной борьбы расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск Днепр поразил гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области

По данным воздушной разведки, российскому расчету были переданы координаты цели, которая обнаружила себя ударом по российским позициям.

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Владимир Алтайцев
Браво  и слава нашим воинам..
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