Российскую «умную» бомбу будут программировать на конкретные цели

Планирующий авиационный боеприпас со звучным названием «Дрель», производства НПК «Техмаш», за счет своего программного обеспечения будет гарантировано поражать только заранее заданные цели, информирует ТАСС со ссылкой на представителя концерна.
Планирующий авиационный боеприпас со звучным названием «Дрель», производства НПК «Техмаш», за счет своего программного обеспечения будет гарантировано поражать только заранее заданные цели, информирует ТАСС со ссылкой на представителя концерна.
Свежие комментарии