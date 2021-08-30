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Российскую «умную» бомбу будут программировать на конкретные цели

Российскую «умную» бомбу будут программировать на конкретные цели

Планирующий авиационный боеприпас со звучным названием «Дрель», производства НПК «Техмаш», за счет своего программного обеспечения будет гарантировано поражать только заранее заданные цели, информирует ТАСС со ссылкой на представителя концерна.

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