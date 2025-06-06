Алексей Сафронов

Это хорошо, что фашисты стремятся к очередному членовредительству, ведь на сей раз от Германии, как и от этой нации, надеюсь ничего не должно остаться. Нынешний пример укро-руины пойдет фрицам на пользу, а если нет, то по Заслугам воздастся!