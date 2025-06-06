БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Презрев уроки истории, Германия готовится к войне с Россией

Презрев уроки истории, Германия готовится к войне с Россией

Сергей АНДРЕЕВ  Германия вновь масштабно и стремительно милитаризируется. В конце мая, пока президенты РФ и США говорили по телефону о желательности мира в Европе, акции концерна Rheinmetall, крупнейшего производителя вооружений ФРГ, перевалили планку очередного исторического максимума.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Это хорошо, что фашисты стремятся к очередному членовредительству, ведь на сей раз от Германии, как и от этой нации, надеюсь ничего не должно остаться. Нынешний пример укро-руины пойдет фрицам на пользу, а если нет, то по Заслугам воздастся!
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