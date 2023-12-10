С целью создания условий для формирования правильного отношения к своему здоровью через понятие здорового питания, формирования культуры питания в ноябре 2023 года в учреждении в начальной школе проведён рейд ´Чистая тарелка´.
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