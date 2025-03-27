Зеленский объяснил Трампу, как не потерять доверие со стороны Украины

Доверия президенту США Дональду Трампу не будет в случае, если Вашингтон не станет фиксировать «нарушения» со стороны России, а также начнет обсуждать смягчение антироссийских санкций, заявил Владимир Зеленский 27 марта на пресс-конференции.
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