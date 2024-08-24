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Газета «Культура»

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Финалисты III Международного детского культурного форума посетили театральный сад Бахрушинского квартала

Финалисты III Международного детского культурного форума посетили театральный сад Бахрушинского квартала

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова пригласила победителей Конкурса детских инициатив на экскурсию по новому Бахрушинскому кварталу, где дети стали первыми посетителями недавно обустроенного театрального сада, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.

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