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Царьград

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В Петербурге начали обсуждение планировки первых участков Кольцевой линии метро

В Петербурге начали обсуждение планировки первых участков Кольцевой линии метро

Жители Петербурга до 3 ноября могут направить замечания и предложения по проектам планировки и межевания площадок под первые участки Кольцевой линии метро — от «Площади Калинина» до «Ладожской-2» и от «Лесной-2» до «Площади Калинина».

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