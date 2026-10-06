В Петербурге начали обсуждение планировки первых участков Кольцевой линии метро

Жители Петербурга до 3 ноября могут направить замечания и предложения по проектам планировки и межевания площадок под первые участки Кольцевой линии метро — от «Площади Калинина» до «Ладожской-2» и от «Лесной-2» до «Площади Калинина».
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