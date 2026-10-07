Why Sebastian Stan Turned Down Paul Wesley's The Vampire Diaries Role

Sebastian Stan's career has gone from strength to strength lately. Had he taken a role on The Vampire Diaries, however, it might now look very different.
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