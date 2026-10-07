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Why Sebastian Stan Turned Down Paul Wesley's The Vampire Diaries Role

Why Sebastian Stan Turned Down Paul Wesley's The Vampire Diaries Role

Sebastian Stan's career has gone from strength to strength lately. Had he taken a role on The Vampire Diaries, however, it might now look very different.

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