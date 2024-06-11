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Во второй половине июня областной центр Приангарья станет модной столицей Сибири

Во второй половине июня областной центр Приангарья станет модной столицей Сибири

Во второй половине июня Иркутск станет модной столицей Сибири. С 20 по 23 июня в рамках Байкальской недели искусства и ремесел в городе пройдут показы этнических костюмов из самых разных регионов страны, а также Узбекистана и Таджикистана.

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