Во второй половине июня областной центр Приангарья станет модной столицей Сибири

Во второй половине июня Иркутск станет модной столицей Сибири. С 20 по 23 июня в рамках Байкальской недели искусства и ремесел в городе пройдут показы этнических костюмов из самых разных регионов страны, а также Узбекистана и Таджикистана.
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